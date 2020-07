On l’observe depuis plusieurs semaines : le vélo a gagné en popularité suite au coronavirus. Selon Google, depuis février, les demandes d’itinéraires sur pistes cyclables ne font qu’augmenter et ce, dans le monde entier. Avec une augmentation des recherches de 69 %, la Belgique est actuellement l'un des huit premiers pays où les pistes cyclables ont le plus de succès dans Google Maps.

+ 76 % à Bruxelles

À Bruxelles en particulier, la recherche de pistes cyclables a augmenté de 76 % depuis février. Les nouvelles pistes récemment ouvertes aux cyclistes dans la capitale doivent bien entendu influer fortement sur ces demandes.

Rappelons néanmoins qu’il est interdit d’avoir son téléphone en main lorsqu’on roule à vélo. Si vous n’êtes pas en possession d’un support afin de fixer votre smartphone sur le guidon, Google conseille de le laisser en poche en activant la navigation vocale audible via des écouteurs.