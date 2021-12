Un Belge sur deux compte y passer d’ici 2029… par obligation et pour des raisons environnementales.

Si les constructeurs appuient à fond la caisse sur leur offre électrifiée dans leur communication, les Belges sont encore loin de partager cet engouement, du moins à court terme : à peine 2,9 % des propriétaires actuels d’une voiture essence ou diesel envisagent l’achat d’un véhicule hybride ou électrique en 2022 et près d’un sur trois (29 %) n’a aucune intention de passer un jour ou l’autre à l’électrique, principalement chez les plus de 55 ans (34 %).

À plus long terme, un Belge sur trois opterait pour l’électrique d’ici 2026. Pour 2029 au plus tard, un Belge sur deux (52,3 %) cette fois déclare vouloir acheter un véhicule électrique. Près d’un Belge sur deux (47,7 %) n’y songe pas, même à plus long terme, selon une enquête de BNP Paribas Fortis auprès de 1 000 personnes.

(...)