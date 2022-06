Cette étude effectuée par Confused.com utilise les chiffres disponibles sur Eurostat pour établir un classement européen des marchés ayant la plus grande proportion de voitures neuves (de moins de 2 ans) par population. Avec 90,4 véhicules neufs pour 1.000 habitants, le Luxembourg s’adjuge la première place, devant le Lichtenstein, déjà relégué très loin, à 52,47 « seulement ». Quant à la Belgique, elle se classe quatrième avec 47,51 voitures neuves par millier de personnes, juste derrière la Lituanie, et son score étonnant de 51,32.

Ces chiffres varient évidemment fortement en fonction de la population et du marché que représente le pays. La bonne place de la Lituanie s’explique entre autres par sa faible population (2,8 millions d’habitants) en plus de la taille très restreinte de son marché de véhicules neufs, puisque seules 31.371 voitures ont été immatriculées en 2021.

En chiffres bruts, les voitures de moins de 2 ans ne représentent ainsi que… 1,93% du marché lituanien. En Belgique, cette valeur monte à 22,69%, soit la troisième plus élevée d’Europe juste derrière le Danemark (22,82%) et le Luxembourg (24,50%).

Des bons chiffres qui sont bien sûr à porter au crédit du système de voitures de société cher aux employés et sociétés, qui représente environ la moitié des immatriculations, et tire donc à la baisse l’âge moyen des véhicules. Chez nos voisins Français et Allemands, où le marché n’est pas « faussé » par cette pratique, la part des voitures neuves dans le parc roulant tourne autour des 13%, soit respectivement 30,29 et 39,4 véhicules de moins de deux ans par millier de citoyens.