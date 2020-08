Selon le comparateur de primes d’assurances en ligne Assurances.be, plus de la moitié des Belges pourraient économiser sur leur assurance auto en changeant de compagnie.

L’assurance auto est sans conteste l’une des dépenses les plus importantes liées à la mobilité des ménages. Pourtant, selon Assurances.be qui s’est livré à une étude sur les habitudes des Belges en la matière, ce poste pourrait facilement être allégé en s’appuyant sur des critères objectifs au moment de souscrire à une police d’assurance. Or aujourd’hui, ils ne sont que trois sur dix à le faire. En effet, l’étude révèle de 32% de nos compatriotes ont choisi leur assureur via le bouche à oreille, par un parent, un ami, une connaissance. 24% expliquent avoir déjà été clients pour d’autres produits et 13% ont simplement fait confiance à leur banque. "69% font leur choix sur de mauvais critères. C’est de la folie !" estime Guy Van Antwerpen, Managing Director d’Assurances.be.