Vous l’aurez peut-être déjà constaté si vous possédez une BMW : en cette période de fête, votre voiture vous souhaite un Joyeux Noël et, bientôt, une Bonne Année via l’écran multimédia.

Pour les fêtes de fin d'année, BMW surprend ses clients dans leur BMW avec deux animations festives pour Noël et le Nouvel An. Au démarrage, un chapeau de père Noël apparait sur l’écran central. Cliquer dessus lance l’animation de fête BMW Happy Holiday, qui diffuse un message de fête accompagné d’une musique et d’un éclairage d’ambiance uniques, tandis que des images de Noël illuminent les écrans. Cette première animation est disponible jusqu’au dimanche 26 décembre. Dès le 31, elle sera remplacée par un message de nouvel an, là encore avec « spectacle » son et lumières.

Pour pouvoir en disposer, il faut toutefois disposer d’une BMW très récente, produite après juillet 2020 et équipée des systèmes multimédia BMW iDrive OS 7 ou 8. Cela concerne tout de même plus de 2,6 millions de voitures dans le monde.