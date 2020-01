Vous n’êtes pas de ceux qui veulent la toute dernière version d’une voiture ou le gadget dernier cri ? Voyez dans le stock disponible.

De manière générale, les voitures qui se trouvent en stock sont toujours moins chères que celles qu’il faut commander. Le problème ? Vous ne pouvez pas ajouter d’options par rapport à celles qui sont déjà sur la voiture et la couleur ne sera peut-être pas celle dont vous auriez rêvé.

Mais dans le cas d’un modèle qui vient de changer, il y a encore de meilleures affaires à réaliser. Si vous êtes du genre pragmatique avant tout, et que vous envisagez essentiellement l’achat d’une voiture sous l’angle pratique, comme un moyen d’aller d’un point A à un point Z, alors vous vous satisferez certainement d’une génération qui précède la dernière apparue sur le marché.

Dans ce cas… pas besoin d’aller au Salon. Mieux vaut se rendre immédiatement chez le concessionnaire. « Comme la Golf 8 débarque à peine sur le marché, vous pouvez être sûr que la 7 sera en vente à un prix canon, » explique ainsi Jean-Marc Ponteville. Et effectivement, chez VW on nous parle de 30 % de remise, voire un peu plus. Donc un prix entre 18 500 et 25 000 € selon le moteur et l’équipement, soit le prix d’une Polo moyennement équipée…

Mais ce n’est pas la seule marque. Vous pouvez compter sur de belles remises également sur les anciennes Mercedes GLA, Opel Insignia, Renault Clio, Skoda Octavia et Skoda Superb, dont les modèles viennent de changer.

Enfin, certaine voitures vont décoter face aux équivalents SUV qui débarquent : la Classe A face à la GLA, la Classe B face à la GLB et, de manière générale, tous les modèles aussi qui sont ou seront déclinées en hybrides. Les versions classiques devraient perdre de leur attrait, et donc de leur valeur dans les mois à venir. Et si vous pouvez encore attendre un peu, la Jaguar F-Type vient d’être reliftée et débarque bientôt sur le marché, idem pour la Classe S de Mercedes. Mais là on vole nettement plus haut.

>>> Tout ce qu'il faut savoir sur le Salon de l'Auto 2020, à lire dans notre dossier spécial !