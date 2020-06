Une centaine de blessés en cinq ans. Et trois tués l'an dernier !

Avec la crise du coronavirus qui touche le pays depuis le mois de février, les constructeurs et revendeurs de camping-cars exercent un puissant lobby en vantant les mérites de ce moyen de locomotion. Confortable, il a surtout l’avantage de permettre de se déplacer où l’on veut – et donc en dehors des zones les plus à risques en matière de coronavirus – et d’éviter de se rendre dans des endroits potentiellement contaminés pour dormir ou manger : douche, cuisine, toilette, lit… sont intégrés dans ce type de véhicule, même bas de gamme.

Mais s’ils sont safe sur le plan sanitaire, c’est loin d’être le cas côté sécurité routière...