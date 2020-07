Certains automobilistes ont reçu une amende pour s'y être présentés en retard, faute de place avant. Ils peuvent exiger un remboursement

Pris d’assaut depuis le déconfinement, les centres de contrôles techniques ont dû mettre les bouchées doubles pour accueillir le flot d’automobilistes venus cherchés le précieux document autorisant leur véhicule à circuler sur nos routes. Mais malgré des horaires élargis, ces fameux centres ne désemplissent pas. Selon Virginie Li Puma, porte-parole d’Autosécurité, l’organisme qui chapeaute les centres techniques, il faut encore compter 1,5 à trois semaines pour obtenir un rendez-vous dans un centre walllon. Un délai similaire du côté de Bruxelles.

À ceux qui, prévoyants, avaient pris rendez-vous un mois à l’avance et ceux qui s’y prennent toujours en dernière minute, sont venus s’ajouter les automobilistes dont le certificat de contrôle technique est venu à échéance durant le confinement. Et qui ont eu un délai supplémentaire de six mois pour passer le contrôle.

(...)