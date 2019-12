Ce qui était dans l’air est donc devenu une réalité ce mercredi : les sociétés PSA et FCA ont décidé d’unir leurs forces. Dans les circonstances que l’on connaît, et après que le groupe français a récemment fait main basse sur les Allemands d’Opel, on ne peut s’empêcher de penser à une absorption de FCA par PSA nettement plus florissant, même si, dans la réalité, les deux partenaires y trouveront leur compte.