Les concessions automobiles pourraient-elles disparaître d’ici dix ans ? La question peut se poser, au vu de l’annonce du groupe Volvo, qui souhaite produire uniquement des véhicules 100 % électriques d’ici 2030, et surtout ne les vendre que sur Internet. Dans ce même communiqué, le constructeur suédois évoque l’avenir de ses concessions automobiles, ainsi que "le sort réservé au personnel des concessions et autres activités commerciales", qui ne serait "pas encore fixé".

Pour Isabelle Delistrie, déléguée principale CSC automobile, la suppression des postes "n’est pour le moment qu’un bruit qui court". Pourtant, "on suit tout cela de très près, et on le sent quand même arriver", précise Isabelle Delistrie. Des centaines de postes sont donc visés.