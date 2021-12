Avec 245.586 contraventions pour excès de vitesse, les Belges devancent les Espagnols (219.704) et les Britanniques (210.474) au classement peu glorieux des conducteurs étrangers les plus flashés en France. Et avec les 207.271 PV envoyés outre-Rhin, cela représente plus de 52% des contraventions étrangères.

Notons que la France a enregistré une baisse de 22% du nombre d’amendes pour excès de vitesse en 2020, la faute bien sûr aux restrictions liées au Covid-19.