Si vous pensez que tous les automobilistes immatriculés en Belgique sont sur un pied d’égalité, vous faites malheureusement fausse route. Outre un système de taxation (mise en circulation, taxe annuelle…) différent dans les trois régions, le contrôle technique offre aussi quelques surprises sur le plan financier. Et cette fois, ce sont principalement les conducteurs wallons qui sont impactés.

Alors qu’il y avait une harmonisation des prix entre les différentes régions, la Wallonie a décidé de faire cavalier seul depuis le 1er janvier. Objectif : simplifier une grille tarifaire qui, il faut l’avouer, n’était pas des plus claires jusqu’ici : pour passer le contrôle de sa voiture en 2020, il fallait ainsi payer un tarif de base de 32,7 € auquel il fallait rajouter 4,2 € ou 12,5 € selon que le véhicule était propulsé à l’essence, au LGP et au gaz naturel, ou au diesel. "Au total, il y avait une trentaine de tarifs différents et les gens ne s’y retrouvaient plus, confie Virginie Li Puma, porte-parole d’Autosécurité, la société qui gère l’essentiel des centres de contrôle technique en Wallonie. Le gouvernement wallon a donc opté pour une nouvelle grille tarifaire, plus lisible pour tout un chacun."

(...)