Pas de jury populaire cette année pour l’élection des Familiales de l’Année, mais uniquement l’avis de professionnels invités à tester tous les véhicules en lice dans le strict respect des mesures de protection. L’élection était aussi marquée par quelques nouveautés : une catégorie véhicules électriques réservée aux voitures 100% électriques (fini les hybrides donc), et aussi la prise en compte du coût au kilomètre à l’usage pour affiner encore le jugement.

Ainsi, le Dacia Duster s’est imposé dans la catégorie "Moins de 22.000€", pour son excellent rapport qualité/prix et son coût à l’usage réduit dans la version LPG concernée. En "Moins de 34.000€" c’est la Skoda Octavia qui l’emporte pour ses aspects pratiques soignés et son immense coffre ; le jury rappelant au passage qu’un break reste plus intéressant qu’un SUV pour les familles en quête d’espace.

Dans la catégorie électrique enfin, la palme revient au MG ZS EV qui a séduit par son rapport prix/équipement/autonomie avantageux.