Mises au point pour faciliter la vie des conducteurs, certaines inventions peuvent avoir l’effet inverse sur la sécurité routière. Ce serait notamment le cas des écrans tactiles intégrés aux tableaux de bord. Encore réservé aux véhicules haut de gamme il y a cinq ans, ce type d’écrans a tendance à se démocratiser. Au point d’être désormais installés de série dans de nombreux véhicules. Et d’être de plus en plus imposants.

A priori simples d’utilisation, ils pourraient en réalité se transformer en danger mortel sur les routes en raison de la distraction qu’ils procurent :