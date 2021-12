Malgré la mise en route du Car-Pass, la fraude aux compteurs kilométriques reste d’actualité.

Au moment de faire l’acquisition d’une voiture d’occasion, les candidats acheteurs se demandent systématiquement s’ils font une bonne affaire ou s’ils héritent d’une épave qui leur causera d’importants frais de réparation dans les prochains mois. Malheureusement, c’est souvent trop tard lorsque l’automobiliste se rend compte qu’il a été le dindon de la farce. Les sources d’arnaque sont nombreuses : réparation hasardeuse de pièces, maquillage de défauts, électronique défaillante, véhicule déjà accidenté, fraude au compteur kilométrique…

Pour cette dernière, la Belgique a mis en place, depuis 2006, un système permettant de lutter contre la fraude. Et qui permet d’éviter au candidat acheteur de faire l’acquisition d’un véhicule qui a roulé sa bosse bien plus longtemps que ce que prétend le vendeur. À chaque réparation, à chaque entretien et à chaque passage au contrôle technique, les kilométrages des véhicules sont insérés dans un système, baptisé Car-Pass. Lequel délivre un document, obligatoire au moment de la revente du véhicule, authentifiant le kilométrage de ce dernier.