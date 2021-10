Réunis au sein de Stellantis, Fiat et PSA font à nouveau cause commune sur le segment des véhicules utilitaires. Les nouveaux Scudo et Ulysse sont donc loin de vous être inconnus…

Derrière la calandre où "FIAT" apparait en toutes lettres, vous aurez bien sûr reconnu les Citroën Jumpy/SpaceTourer et Peugeot Expert/Traveller, ou encore les Opel Vivaro/Zafira et Toyota ProAce. Bref, ce Scudo est donc le 5ème larron de la gamme d’utilitaires moyens, et l’Ulysse son pendant civil destiné aux familles et au transport VIP. Deux modèles dont les noms soulignent le partenariat qui unissait déjà Fiat et PSA jusqu’au début des années 2010. Tous deux seront à nouveaux produits sur le site Sevel, dans le nord de la France, l’usine historique de l’alliance entre les deux groupes.

Sauf surprise, les deux modèles devraient calquer leurs gammes sur les autres modèles de Stellantis, et être proposés en trois longueurs (de 4,60 à 5,30 m) avec des valeurs utiles jusqu’à 1.400 kg et 6,6 m³ pour le Scudo ; 3 rangées de sièges et jusqu’à 9 passagers pour l’Ulysse. Et côté moteur, les diesels comme l’électrique seront proposés. Là encore probablement avec des valeurs similaires à celles des autres versions de la fratrie, mais nous attendrons de connaitre tous les détails de ces nouveaux modèles pour en avoir la confirmation, Fiat ayant déjà par le passé fait cavalier seul sur le plan des motorisations.