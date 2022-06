Epic Games est l’un des leader du divertissement multimédia, particulièrement connu pour être la société à l’origine du jeu vidéo Fortnite, l’un des plus répandus et des plus lucratifs à ce jour. L’entreprise fournira à Volvo son moteur graphique Unreal Engine pour mettre au point un tableau de bord numérique de nouvelle génération.

Volvo annonce ainsi éditer "une nouvelle norme en matière de performances graphiques et de systèmes d’infodivertissement" en faisant profiter les utilisateurs de "graphiques impressionnants et de haute qualité sur ces écrans. Des rendus beaucoup plus nets, des couleurs plus riches et de toutes nouvelles animations 3D". Une première étape avant d’autres évolutions qui continueront à "repousser les limites graphiques".

Ce nouveau dispositif s’accompagnera également d’un nouveau processeur Snapdragon qui rendra le nouveau système multimédia deux fois plus rapide que son prédécesseur.