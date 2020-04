« Si les gens peuvent aller au brico, pourquoi ne pas rouvrir les garages !?», entend-on ces derniers jours un peu partout dans le secteur automobile, très durement touché par la crise.

Traxio, la fédération belge des professionnels de l’automobile, s’est donc fendue d’un communiqué expliquant que ses affiliés sont prêts à reprendre leurs activités tout en respectant des règles sanitaires strictes.

« Le secteur a établi une recommandation paritaire qui définit des directives claires et pratiques à mettre en œuvre sur le lieu de travail en vue de protéger au maximum les travailleurs, les clients et les fournisseurs », détaille le communiqué. « Cette recommandation a également été soumise aux autorités publiques afin que toutes les mesures de sécurité soient prises pour permettre une reprise rapide des activités. Les partenaires sociaux appellent les travailleurs et les employeurs à appliquer ces recommandations en entreprise comme en déplacement dans le cadre de l’exécution des activités autorisées. Les recommandations s’appliquent également dans le cas où les autorités publiques autoriseraient la reprise (partielle) de davantage d’activités. »