Les immatriculations de voitures neuves au plus bas en 2021 depuis 1995

Auto-moto

En 2021, les immatriculations de voitures neuves ont diminué de 11,2% par rapport à 2020, à 383.123 immatriculations, soit le nombre le plus faible depuis 1995, selon des chiffres communiqués lundi par la Febiac et le SPF Mobilité et Transports.