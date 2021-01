Salon de l’auto ou pas, les Conditions Salons restent, et sont peut-être même encore plus intéressantes en cette année exceptionnelle. Le réseau Autosphere propose notamment une multitude de nouveautés dans ses marques Audi, Seat, Škoda, Volkswagen, Volkswagen utilitaires, Renault, Renault Utilitaires et Dacia. Avec de très bonnes affaires à la clé !

Traditionnellement, janvier reste « le mois de l’auto » en Belgique avec en point d’orgue le Salon de l’Auto où se pressent 500.000 visiteurs durant 10 jours. Et si cette année le Salon n’a pas lieu physiquement dans les célèbres palais du Heysel, il se tient bel et bien chez les concessionnaires du réseau Autosphere. Les 30 sites ont mis les petits plats dans les grands pour faire de ce mois de janvier hors du commun un moment de fête. Que ce soit dans les concessions du réseau Autosphere Motors , Neri by Autosphère ou Emocar by Autosphere, chaque conseiller met tout en œuvre pour accueillir le client dans les meilleures conditions et lui faire découvrir les nombreuses nouveautés dans le respect des normes sanitaires en vigueur. La prise de rendez-vous est conseillée pour respecter au mieux le dispositif d’accueil personnalisé et faire de chaque visite, un moment festif et convivial, où les nouveautés et meilleures offres seront proposées de manière personnalisée et privilégiée.

Des nouveautés en nombre

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les nouveautés ne manquent pas dans les concessions Autosphere en ce mois de janvier, quelle que soit la marque choisie. Chez Volkswagen par exemple, janvier est l’occasion de découvrir le Volkswagen Tiguan en motorisation hybride, la compacte électrique Volkswagen ID.3 et de réserver le tout nouveau Volkswagen ID.4, premier SUV 100% électrique de la marque. Audi accueille, pour sa part, ses best-sellers Audi Q5 et Audi Q2 restylés pour rehausser encore leur prestance et leurs prestations, et permet de découvrir sa gamme complète d’hybrides rechargeables ou 100% électrique Audi e-Tron, aussi respectueuses de l’environnement que fiscalement avantageuses. Seat et Skoda renouvellent leurs cœurs de gamme, avec les nouvelles générations de Seat Leon et de Škoda Octavia, qui existent désormais aussi en versions Plug-In Hybrid pour une consommation et des rejets de CO2 au plus bas du segment. Skoda ouvre également les commandes du premier SUV 100% électrique de son histoire : le Škoda Enyaq iV au rapport prix/espace/autonomie incomparable. Du côté de Volkswagen Commercial Vehicles, c’est le nouveau Volkswagen Caddy qui fait son entrée, avec encore plus de place, de confort et de technologie qu’auparavant. Chez Renault, c’est l’électrification qui est mise en avant, de manière partielle ou totale, que ce soit par la motorisation hybride de la Renault Clio E-Tech, hybride rechargeable des Renault Captur E-Tech Plug-In et Renault Megane E-Tech Plug-In, ou 100% électrique de la nouvelle Renault Twingo Electric. Enfin, chez Dacia, les projecteurs sont braqués sur la troisième génération de Dacia Sandero, sa citadine la plus vendue en Europe.

La foire aux bonnes affaires

Mais un Salon de l’Auto ne serait rien sans les fameuses Conditions Salon. Et cette année, celles d’Autopshere sont particulièrement alléchantes sur toutes les marques et tous les modèles. Il suffit pour s’en convaincre de consulter leur site https://www.autosphere.be/fr/ sur lequel sont référencés tous leurs véhicules de stock et d’occasion : les remises dépassent parfois les 30% ! Du jamais vu ! Mais bien entendu, les conseillers en concessions se feront un plaisir d’affiner encore ces offres pour les faire correspondre aux attentes et au budget de chacun.