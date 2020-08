Impossible de manquer les nouvelles Audi S3 Sedan et Sportback dans leurs livrées exclusives limitées Python Yellow et Tango Red. Outre leurs teintes pour le moins voyantes, l’une et l’autre s’équipent de kits carrosserie qui les rendent reconnaissables au premier coup d’œil grâce à leurs boucliers unique et au diffuseur intégré au pare-chocs arrière notamment. Elles reposent sur des jantes de 18 pouces en série, et une monte de 19 pouces fait partie du catalogue d’options.

© AUDI Les S3 profitent également de l’éclairage Matrix LED, composé de 15 segments lumineux à LED qui s’allument et s’éteignent selon les situations de roulage pour offrir une luminosité optimale dans toutes les conditions de roulage.

© AUDI

Chaud devant !

Sous leurs carrosseries respectives, les Audi S3 Sedan et Sportback partagent une mécanique commune. Il s’agit d’un moteur 2 litres TFSI (essence) qui développe 310 chevaux et un couple de 400 Nm. Une cavalerie conséquente, transmise à la route avec beaucoup d’efficacité grâce aux quatre roues motrices et à la boîte de vitesses automatique S-Tronic aux réglages spécifiques. 4,8 secondes suffisent alors à accélérer de 0 à 100 km/h ! Côté conduite, les compactes peuvent recevoir un amortissement piloté en option.