Avec une moyenne de 15.384 km, le kilométrage annuel moyen des véhicules immatriculés en Belgique a augmenté de 11% par rapport à 2020, année marquée par les confinements et restrictions de déplacement. Le chiffre reste en revanche inférieur de 14% à celui de 2019, dernière année sans la crise Covid. Le télétravail, mais aussi les fermetures imposées de l’Horeca et des lieux culturels sont les principales explications.

Les Tesla roulent le plus

Parmi les marques dont les véhicules parcourent le plus de kilomètres, Tesla arrive en tête, avec une moyenne annuelle de 20.919 km. Le constructeur américain pointait déjà en tête de ce classement en 2019, mais l’on constate une nette diminution du kilométrage annuel, qui était à plus de 27.000 km voilà deux ans ! En seconde position, on trouve DS, avec 20.026 km parcourus en moyenne. Cela peut paraitre surprenant, mais comme le rappelle Car Pass, plus une voiture est récente, plus elle est utilisée. Hors, Tesla comme DS disposent d’une flotte très jeune, de moins de trois ans en moyenne. Ceci peut donc expliquer pourquoi ces deux marques devancent Volvo et Mercedes, dont l’âge moyen grimpe à 7 et 9 ans respectivement.