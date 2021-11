L’étude menée par 3Gem pour le site Scrap Cars Comparison a interrogé 2.000 conducteurs britanniques à travers douze question pour déterminer leur niveau de tendance psychopathe. Elle les a ensuite recoupé avec la marque, la couleur et le carburant du véhicule des personnes sondées.

Avec un "score de psychopathie" de 12,1 sur 36, BMW s’avère être la marque de voiture plébiscitée par les psychopathes potentiels, juste devant Audi à 11,7/36, et loin devant Fiat (7/36). Il semblerait en revanche que les conducteurs de Skoda, de Kia ou encore de Seat soient les plus sains d’esprit, avec des scores de 3,2, 4,2 et 4,3/36 respectivement.

Rank Car brand Average psychopathy score (/36)

1 BMW 12.1

2 Audi 11.7

3 Fiat 7.0

4 Mazda 6.4

5 Honda 6.3

6 Ford 6.1

7 Mercedes-Benz 5.9

8 Citroen 5.8

9 Volkswagen 5.4

10 Hyundai 5.3

11 Renault 5.3

12 Other 5.3

13 Volvo 5.2

14 Nissan 5.0

15 Peugeot 4.8

16 Toyota 4.7

17 Vauxhall 4.7

18 SEAT 4.3

19 Kia 4.2

20 Skoda 3.2

Electrique et dorée ? Prudence !

Côté couleur, le doré (12,7/36) et le marron (12,2/36) sont les couleurs de prédilection des « psychos », au contraire du rouge (4,9/36). Il est également amusant de constater que les acheteurs de voitures électriques ont la plus grande tendance aux désordres émotionnels, avec un score de 16/36, contre seulement 7/36 et 5,2/36 pour le diesel et l’essence.

Rank Car colour Average psychopathy score (/36)

1 Gold 12.7

2 Brown 12.2

3 Green 8.5

4 Black 7.6

5 Blue 7.0

6 White 6.0

7 Silver 5.5

8 Red 4.9

Moralité : Si votre prochaine rencontre conduit une BMW iX dorée, méfiance ! En revanche, une Skoda Octavia RS rouge, vous pouvez (à priori) être en confiance.