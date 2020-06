Pour célébrer les 70 ans de son fondateur, le constructeur néerlandais Donkervoort présente un nouveau modèle de tous les extrêmes. Cette D8 GTO-JD70 serait capable de générer une force d’accélération de 2G, soit 2 fois la vitesse de la pesanteur terrestre !

Tout amateur de sport mécanique a déjà entendu parler de la force « g », peut-être sans vraiment savoir de quoi il s’agit réellement sinon que plus il y a de « g », plus l’accélération est forte. Un « g » correspond en fait à l’attraction terrestre normale, soit 9,806 65 m s−² en valeur normalisée. Tout cela est un peu barbare pour le non initié, mais sachez simplement que cette accélération peut se produire longitudinalement bien sûr, mais aussi latéralement dans les virages, augmentant proportionnellement à la vitesse à laquelle ledit virage est négocié. C’est ce que l’on appelle alors l’accélération latérale.

En Formule 1, certains virages procurent des accélérations latérales jusqu’à 5,5g, avec bien sûr des voitures spécialement étudiées pour rester scotchées à la route, chaussées notamment de pneus spécifiques. Donkervoort annonce pour sa part être parvenu à générer une force de 2G avec des pneus de série ; une première pour une voiture homologuée pour la route !

© Donkervoort

70 ans

La Donkervoort D8 GTO-JD70 a été conçue pour célébrer le 70ème anniversaire de Joop Donkervoort, fondateur de la marque (en 1993), raison pour laquelle elle ne sera produite qu’en 70 exemplaires.

Réalisée presque intégralement en fibre de carbone, ce modèle très exclusif ne pèse que 680 kilos à vide, et se voit propulsé par un moteur 5 cylindres 2.5l de 415 chevaux provenant de chez Audi.

Ce roadster ne se contente donc pas d’être performant en virage, mais accélère également très, très fort : 2,7 secondes suffisent à passer de 0 à 100 km/h ; et 5 secondes supplémentaires à doubler la vitesse ! Soit une accélération de 1,02 g puisqu’on en parle. La vitesse de pointe est figée à 280 km/h.





Séduit ? Sachez que la moitié des 70 unités sont déjà vendues. Il vous reste donc une chance d’en acquérir une, pour laquelle il vous faudra débourser la modique somme de 198.000 € TVAC.