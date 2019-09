La déclaration de politique régionale wallonne est formelle : les taxes de circulation et de mise en circulation seront revues et modulées en fonction des émissions de CO2 et de la masse/puissance. L’objectif est d’encourager des voitures moins puissantes et moins lourdes.

Pierre-Yves Dermagne (PS) a résumé le propos mercredi soir sur le plateau de "À votre avis" : "Les gens qui ont les moyens de se payer de gros véhicules plus polluants payeront plus cher, mais à enveloppe constante".

