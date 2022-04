Encore anecdotiques au niveau des chiffres de ventes il y a une dizaine d’années, les SUV ont su se faire une place au soleil dans les concessions automobiles. Si bien qu’aujourd’hui, près d’un véhicule vendu sur deux (47 % lors du premier semestre 2021) correspond au qualificatif de SUV. Des engins souvent décriés par les associations de défense des usagers faibles, qui n’hésitent pas à avancer un argument choc : en raison de leur gabarit (plus haut, plus massif et plus lourd), les SUV feraient davantage de victimes chez les piétons et cyclistes que les autres voitures. Un argument notamment retenu par la Wallonie, pour favoriser la taxation des véhicules plus lourds. Dont les SUV.