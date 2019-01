Une de mes amies, fana de belles bagnoles, avait coutume de dire : "Vendre une voiture est un jeu dans lequel le vendeur est toujours le plus fort."

Le but ici n’est certainement pas de faire passer ceux qui vendent des autos pour des arnaqueurs, loin de là. Mais bien de repérer les trucs et les techniques qui sont les leurs pour accrocher, voire ferrer leurs clients. Bien sûr qu’ils ont une routine et les meilleurs sont ceux qui vont faire croire qu’ils improvisent… parce que votre cas est unique !

Pourtant, certains répètent leur routine jusqu’à la connaître par cœur. Depuis le premier contact visuel jusqu’à la poignée de main d’au revoir. Cela leur permet de toujours retomber sur leurs pattes lors d’un moment de flottement ou lorsque vous les mettez un peu en difficulté. Nous en connaissons qui vont jusqu’à s’enregistrer, se filmer afin de mieux cerner leur rôle et corriger ainsi leurs imperfections.

L’ACCUEIL Il est primordial pour le vendeur (toujours (...)