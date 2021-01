Tesla vient de dévoiler le nouveau millésime de ses Model S et X. Un millésime qui reçoit un tout nouveau tableau de bord qui a de quoi dérouter jusqu’aux fans de la marque, et une variante sportive qui change la grande berline en véritable fusée ! Un clin d’œil à la société sœur de Tesla pour la conquête spatiale, Space X ?

Un peu éclipsés ces deniers temps par le lancement du Model Y et les retards du chantier de l’usine européenne, les Tesla Model S et Model X reviennent sur le devant de la scène à la faveur d’un important facelift. Une fois n’est pas coutume, c’est à bord que se trouve la principale nouveauté. L’ensemble du tableau de bord a été redessiné. L’écran central devient horizontal, comme dans les Model S et Model Y, ce qui permet d’ajouter une vraie console centrale entre les occupants. Mais les S et X conservent toutefois leur afficheur digital face au conducteur.

© Tesla

Ce dernier sera sans doute plus surpris par la forme du nouveau "demi-volant" - si c’est bien ainsi qu’il faut encore l’appeler -, particulièrement futuriste et plus proche de la représentation qu’on se fait d’un poste de pilotage d’un vaisseau spatial que d’une voiture traditionnelle. A voir toutefois si cette forme étrange s’avère pratique à l’usage, pour les manœuvres notamment. Par ailleurs, les passagers arrière disposent désormais aussi d’un écran dédié, notamment pour permettre aux enfants (mais pas seulement…) de jouer aux jeux vidéo embarqués.

© Tesla

Plus de 1.100 chevaux !

Ce restylage d’accompagne d’une refonte de la gamme et de la grille tarifaire, avec quelques menus changements mécaniques à la clé. La version "d’entrée de gamme" Long Range gagne 23 km d’autonomie (663 km désormais) et se voit facturée 89.990€, tandis que la version Performance désormais rebaptisée Plaid, plus puissante (1.020 ch) voit son autonomie baisser un petit peu, à 628 km et son prix grimper à 119.990€. Pour le Model X, la Long Range propose 580 km à 99.990€, et la Plaid, 547 km à 119.990€.

A celles-ci s’ajoute une version Plaid+ complètement délirante sur la Model S exclusivement : sa puissance est annoncée à "plus de 1.100" chevaux ! De quoi améliorer encore les 2,1 secondes sur l’accélération de 0 à 100 km/h de la Plaid et revendiquer l’"accélération de 0 à 100 km/h et sur 400 mètres départ arrêté la plus rapide jamais enregistrée sur une voiture de production". Quant à l’autonomie, elle est annoncée à plus de 840 km ! Son prix de base est fixé à 139.900€. Toutes sont d’ores et déjà disponibles à la commande.