Le bashing orchestré depuis des mois et la hausse du prix des carburants constituent un enterrement en bonne et due forme du diesel.

Les chiffres sont impressionnants. Et témoignent à eux seuls du véritable désamour des automobilistes pour le diesel. La descente aux enfers d’un carburant jadis porté aux nues par les autorités publiques est frappante. En 2008, le diesel était incontournable et ne laissait plus que des miettes aux autres motorisations : huit véhicules neufs vendus sur dix étaient propulsés au diesel (78,9 %), malgré des prix supérieurs aux véhicules propulsés à l’essence. Aujourd’hui, ce carburant ne séduit plus qu’un automobiliste sur quatre. Et encore, la grande majorité des véhicules diesel qui sortent d’usine sont aujourd’hui destinés au leasing.

(...)