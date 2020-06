Le mois de mai a dépassé toutes les attentes en matière de ventes de voitures neuves. Une tendance qui confirme la reprise du marché de l’automobile après deux mois catastrophiques.

Selon une récente analyse de Global Data, une société spécialisée dans l’analyse de résultat, le mois de mai a dépassé toutes les espérances en matière de ventes de voitures neuves. Une bonne nouvelle qui ravit évidemment les acteurs du secteur automobile.

Dans les trois grands marchés européens que sont la France, l’Espagne et l’Italie, les ventes sont en chute de 55% par rapport à l’année dernière. Un score toujours loin d’une situation normale, mais qui est une véritable lueur d’espoir après des mois de mars et avril à -75% et -93% respectivement.

Le déconfinement progressif mis en œuvre dans ces pays (et ailleurs en Europe) a bien sûr contribué à cette relance, mais l’évolution a été plus rapide qu’escompté dans les précédentes estimations, ce qui pourrait pousser Global Data à revoir ses prévisions à la hausse pour les mois prochains.