On le sait : le secteur du luxe ne semble pas connaître la crise. Et, chez Lamborghini, on se frotte les mains. En moins de quatre mois, l’ensemble des véhicules qui sortiront des usines de l’emblématique marque italienne cette année ont déjà trouvé preneur. Si vous lorgnez sur la nouvelle Aventador ou la plus familiale Urus, il vous faudra donc patienter près d’un an avant de vous mettre derrière le volant.

La marque italienne, dont tous les modèles sont assemblés dans l’unique usine de Sant’ Agata, est surtout réputée pour ses supercars. Des bolides plus puissants les uns que les autres, mais si le carnet de commandes a à ce point séduit les acheteurs, c’est à une voiture d’un autre genre qu’elle le doit...