Ce n’est plus un secret, le diesel n’a plus la cote en Belgique, et ailleurs dans le monde. Pointées du doigt pour leurs impacts sur l’environnement, les voitures fonctionnant au diesel seront petit à petit interdites dans les grandes villes du pays, comme c’est déjà le cas à Bruxelles pour les plus vieux moteurs, ceux compris dans la norme Euro 3, qui seront suivis par les Euro 4 en 2022 et les Euro 5 en 2025.

Des lois qui ont évidemment un impact sur le parc automobile belge, où on retrouve pour la première fois moins de 50 % de véhicules roulant au diesel (voir par ailleurs). Au niveau des nouvelles immatriculations en 2020, le phénomène est encore plus marqué puisqu’on comptait seulement 32,9 % de nouveaux véhicules diesel, contre 78,9 % en 2008 !

Le premier changement donc à observer du côté des voitures neuves, avec un effet boule de neige pour le marché des véhicules d’occasion. Et si les Belges se débarrassent de leur voiture diesel, cela ne fait pas forcément les affaires des revendeurs. " Je gagne moins bien ma vie qu’avant" , assure François, revendeur de voitures d’occasion en Belgique et à l’étranger. "En fait, les gens se débarrassent de leurs voitures diesel et nous sommes plus souvent sollicités qu’avant. Mais les prix ne sont plus du tout les mêmes et la revente est beaucoup plus compliquée."

La valeur des véhicules diesel a ainsi drastiquement baissé, avec des différences selon les marques et les modèles. " Tout ce qui est japonais ou asiatique a baissé d’au moins 20 à 30 % ces dernières années , estime-t-il. Pour les marques allemandes comme Mercedes, BMW ou Audi, c’est encore plus ! C’est un gros problème pour nous. Par exemple, si j’achetais une voiture à 5 000 euros il y a quelques années, je parvenais à la revendre 6 000 ou 6 200 euros. Désormais, je n’en tire que 5 200 ou 5 300 euros. Certes, je vends plus de voiture, mais cela ne comble pas les pertes… "