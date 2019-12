Dans le futur Le constructeur a engagé un ex-ingénieur de la Nasa pour diriger l’unité Urban Air Mobility.

Dans ces colonnes, on vous répète à l’envi que l’automobile est dans une phase de transformation totale et que c’est ce qui la rend précisément très intéressante. Motorisations électriques, voitures autonomes, on est sur cette voie-là.

Certains, toutefois, voient encore plus loin. Le mythe de la voiture volante ne date pas d’hier, mais le mythe pourrait bien devenir réalité demain !

(...)