Établi sur la plateforme e-TNGA, nouvelle architecture du groupe Toyota dédiée aux modèles 100% électriques, le Lexus RZ sera le cousin des Toyota bZ4X et Subaru Solterra. Comme son nom le suggère, il sera l’équivalent électrique du SUV RX.

© Lexus

Changement de direction

Si son design et ses caractéristiques ne sont pas encore connus définitivement, il devrait adopter une capacité de batterie de 90kWh, et promettre une autonomie en tout électrique de l’ordre de 600 kilomètres. Il pourrait être équipé selon les versions d’un ou de deux moteurs électriques, avec une transmission intégrale 4X4 dans ce dernier cas. Toujours côté technique, Lexus a fait le choix d’intégrer la direction « steer by wire » qui remplace la colonne de direction physique traditionnelle.

Le RZ sera présenté dans sa version finale en 2022, date qui coïncidera avec la fin de carrière de l’actuelle génération du RX hybride.