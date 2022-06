La société néerlandaise Lightyear peut se féliciter. En six ans, elle est parvenu à développer de toutes pièces une voiture électrique capable de s’alimenter à l’énergie solaire. Et il ne s’agit plus cette fois d’un prototype : la Lightyear 0 sera sur nos routes dès le mois de novembre prochain !

La berline est équipée de 5 mètres carrés de panneaux solaires disséminés sur sa carrosserie qui lui permettent de se recharger lorsqu’elle roule ou même simplement lorsqu’elle est garée au soleil. De quoi lui apporter quotidiennement jusqu’à 70 kilomètres d’autonomie dans les climats les plus favorables. Il serait alors potentiellement possible de rouler jusqu’à 11.000 km par an sans brancher la voiture ! Dans les climats plus frais, l’autonomie apportée par le solaire variera fortement, d’environ 7 mois au Portugal ou en Espagne, à 2 mois aux Pays-Bas selon les calculs du constructeur.

© Lightyear

560 km d’autonomie sur autoroute

Ces kilomètres s’ajoutent à l’autonomie de la batterie, annoncée à 625 km. Grâce à son aérodynamisme exemplaire, de loin le meilleur de sa catégorie, la Lightyear 0 est créditée d’une consommation moyenne de 10,5 kWh/100km. Un record ! Le constructeur annonce par ailleurs qu’à 560 km d’autonomie sur autoroute (à 110 km/h), environnement le moins propice à la consommation d’une voiture électrique. Parfait pour les vacances !

© Lightyear

Avant-gardiste et exclusive

La production de la Lightyear 0 commencera cet automne, et les premières livraisons sont attendues en novembre. La voiture sera volontairement produite en série limitée à 946 exemplaires facturés 250.000€ chacun ! Un prix élevé qui devrait permettre au nouveau constructeur de poursuivre le développement de ses futurs modèles, dont une compacte vendue autour de 30.000 euros attendue pour 2025.