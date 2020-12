Cela va de bolides légendaires à la petite 2 CV qui apparaît dans ‘Rien que pour vos yeux’, en passant par de vieilles anglaises iconiques, des tout-terrain indestructibles ou des décapotables classieuses. Bardées de leurs célèbres gadgets imaginés et installés par le non moins indispensable ‘Q’, voici, réunies dans cet ouvrage à la découpe très spéciale et à l’immatriculation JB007, 101 voitures de légende qui ont toutes en commun le fait de nous avoir fait rêver. Je pense plus spécialement ici aux Aston Martin DB5, DBS V12 ou Valhalla, à la Maserati 3500 GTI Coupé, à la Triumph TR3, à la Jaguar C-X75, à la Ford GT40, à la Ferrari 350 GTS… et j’en passe. Non seulement tous ces modèles sont accompagnés d’une fiche technique, mais l’auteur explique le comment et le pourquoi de leur apparition à l’écran. Cela sans oublier, dans quel film.

© ‘James Bond, 101 voitures de légende’, par Jean-Antoine Duprat aux Éditions de L’Opportun