Mise de côté avec l’apparition du coronavirus et le confinement qui a suivi, la location de voitures entre particuliers est repartie à la hausse ces dernières semaines. Notamment car certains touristes, privés de vacances à l’étranger, sillonnent aujourd’hui les plus beaux endroits du pays. Pour cela, certains ont besoin d’un véhicule. Et les agences de location sont parfois hors de prix. La location entre particuliers peut être une alternative moins coûteuse.