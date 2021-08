Lynk & Co, marque chinoise appartenant au géant Geely (également détenue à 30% par Volvo) débarque chez nous avec son premier modèle : la 01, basée sur la Volvo XC40. Pour la voir, l’acheter, la partager ou la louer (sur abonnement, tout compris), pas de concessionnaire mais bien des « clubs ». Le premier d’entre eux s’ouvre au public à Anvers dès le 14 août. C’est le 3e club européen de la marque après Göteborg et Amsterdam. Les visiteurs peuvent y prendre un verre, commander un essai et devenir membre pour assister à des événements. On peut également y acheter une foule de choses puisque le constructeur partage l’espace avec d’autres enseignes. A Anvers, les partenaires se nomment ÔKSQIN, AR.M, House Raccoon, Conscious Antwerp, Dead Artist Society et Serax.