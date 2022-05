La Maserati Cielo est bien la version spyder de la MC20. Pourtant, de profil, difficile de voir la différence entre les deux tant l’intégration du toit semble parfaite. Si les deux modèles sont identiques jusqu’au montant de pare-brise, toute la partie arrière a été redessinée. Le toit se replie en 12 secondes jusqu’à 50 km/h dans un espace dédié derrière les passagers, sans empiéter sur le coffre. On dispose toujours de 100 litres à l’arrière et de 50 litres à l’avant. Plus qu’il n’en faut pour un weekend en amoureux auquel invite indubitablement le Cielo !

Le toit rigide est également vitré. Il permet ainsi aux passagers d’avoir une vue sur le ciel, même fermé. C’est ce qui donne son nom au modèle. Mais une pression sur l’écran central permet de l’opacifier (jusqu’à 97%) en un quart de seconde.

Le moteur 3.0l V6 de 630 chevaux et 730 Nm est repris à l’identique du coupé. Et puisque le toit et les renforts de carbone supplémentaires n’augmentent que de 65 kg la masse totale de la voiture, l’accélération reste identique, moins de 3 secondes pour le 0 à 100 km/h, tout comme la vitesse de pointe, de 324 km/h environ.

Comme c’est souvent le cas sur les versions découvrables, Maserati annonce que la Cielo est moins orientée purement "performances" que le coupé. Elle devrait donc se montrer un brin plus confortable sur route, et un chouïa moins brutale en conduite active.

Plus exclusive encore que le coupé, le roadster Maserati MC20 Cielo sera aussi plus cher : 30.000 à 35.000€ de plus. Le prix de l’exclusivité, surtout pour l’édition spéciale de lancement qui ne sera produite qu’à 100 exemplaires.