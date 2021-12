Le constructeur japonais et Matthias Casse ont renouvelé leur vœux pour 3 années supplémentaires, soit au moins jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris, en 2024. Les deux parties se félicitent évidemment de ce nouveau chapitre : "Subaru a cru en moi dès le début de ma carrière sportive en tant que professionnel et je veux les remercier de leur soutien pendant toutes ces années. Je me réjouis à l’idée de prendre la route vers les Jeux olympiques de Paris en 2024 avec un tel partenaire" a déclaré Matthias Casse.

Le judoka portera notamment la communication de la marque pour le lancement du SUV Solterra, premier modèle électrique de Subaru ; une manière pour lui "de participer à [sa] manière à la transition du secteur automobile vers l’électrification du parc".

Luc Gyzels, porte-parole de Subaru, se montre également très satisfait : "Malgré la crise sanitaire, nous avons pu réaliser avec Matthias des projets ludiques et créatifs, dont une initiation au judo pour les plus jeunes chez l'un de nos revendeurs. De telles initiatives seront certainement réitérées en collaboration avec notre réseau de concessionnaires".