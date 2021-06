Entre l’année prochaine et 2025, Mazda lancera ses modèles à un rythme effrénés. Ce ne sont pas moins de 5 hybrides rechargeables (PHEV) et trois modèles 100% électriques qui sont annoncés durant cette période. Auxquels s’ajouteront encore 5 modèles hybrides plus simples, full-hybrid (HEV) ou micro-hybrides (mHEV).

Ces lancements ne seront toutefois qu’un début puisque le constructeur développe actuellement une toute nouvelle plateforme dédiée spécifiquement aux modèles 100% électriques. Modulable, elle donnera naissance à un premier modèle en 2025 avant de servir de base à une gamme complète de tailles et carrosseries variées.

Le constructeur prévoit de réaliser un quart de ses ventes en électriques d’ici 2030, avant d’atteindre la neutralité carbone en 2050.