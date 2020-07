Si vous aimez les fortes têtes, ceux qui préfèrent suivre leur route plutôt que de se mêler au peloton, vous aimerez Mazda. Le MX-30, premier véhicule électrique de la marque, en est une nouvelle preuve.

C'est en effet une habitude qu'a le constructeur : ne pas suivre les "modes" ou les tendances techniques évidentes. Par exemple, quand tout le monde s'est mis au petit moteur turbo, Mazda a "réinventé" les principes de base de ses gros moteurs sans turbo, avec les mêmes résultats en matière de conso et d'émissions. C'est avec ce même esprit indépendant que Mazda se met à son tour à la voiture électrique mais ne s'engage pas dans la course à l'autonomie. Et ce pour une excellente raison.

© Mazda

Matériaux durables

Mais faisons d'abord le tour du propriétaire. La première Mazda 100% électrique prend la forme d'un crossover au profil de coupé, dont le design assez singulier ne séduit pas forcément du premier coup. Il faut à notre avis le voir en vrai pour vraiment l'apprécier, car c'est là que ses proportions et ses détails se révèlent. Parmi ces détails, les portières arrière à ouverture antagoniste, référence à la Mazda RX-8, l'un des coupés sportifs les plus enthousiasmants du début de ce siècle. C'est très sympa mais, il faut le dire, c'est moins pratique que de vraies portières pour accéder aux places arrière, qui sont elles-mêmes un peu justes pour des adultes.

© Mazda A l'intérieur le design de la planche de bord en soi est relativement simple, élégant et fonctionnel sans être "waouw", mais on apprécie surtout les matériaux durables utilisés pour les touches décoratives et les sièges, comme le PVC recyclé et… le liège. Ca, c'est nouveau, et c'est plutôt pas mal.

© Mazda

Cohérent

Au volant du CX-30, on retrouve tout ce pourquoi les connaisseurs apprécient les Mazda : du dynamisme et des sensations directes, qui impliquent le conducteur. Quant aux performances proprement dites, avec 145 ch et 271 Nm, elles sont de l'ordre du satisfaisant. Le handicap du MX-30, c'est son autonomie officielle : 200 km, bien moins qu'une Renault Zoé ou une Peugeot e-208. Ca semble donc peu, mais c'est bien assez pour un usage quotidien, et Mazda explique très justement que ce choix de plus petites batteries est cohérent sur le plan écologique, raison d'être de la voiture électrique. Plus de batteries signifie en effet plus de poids, et donc la voiture utilise au final plus d'énergie rien que pour transporter ces batteries. Le raisonnement se tient.

Verdict

Le Mazda MX-30 est un très bon véhicule électrique qui, s'il promet peu en matière d'autonomie, tient largement ses promesses, puisque nous avons atteint les 200 km sur parcours mixte. Ce sera un peu moins sur un parcours uniquement autoroutier, mais beaucoup plus, pas loin de 250 km, en ne roulant qu'en ville ou presque. Ultime argument : à 33.490€ de base, il est moins cher que des rivales à équipement égal. Et il est tellement plus original. De quoi faire pardonner une autonomie encore psychologiquement difficile à accepter ? A vous de décider.

© Mazda

Ses bons côtés…

Son design original et ses portières de RX-8

Les matériaux inédits de l'habitacle

Son rapport prix/équipement très concurrentiel

La cohérence de sa démarche écologique

Les sensations de conduite typiquement Mazda

Mazda MX-30

Longueur : 4,40 m

Largeur : 1,80 m

Hauteur : 1,55 m

Coffre : 366/1.171 l

Poids : 1.645 kg

Consommation moyenne : 19 kWh/100km

Cylindrée : moteur électrique

Puissance : 144 ch

Couple : 271 Nm

Vitesse max : 140 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 9,7 s

Autonomie moyenne (WLTP) : 200 km

Prix de base : 33.490€