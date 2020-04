Ces derniers jours, les constructeurs automobiles sont moins occupés que d’habitude et en profitent pour plonger dans leurs archives ! Dernier en date, Mercedes, qui nous explique d’où vient son nom. En 1886, Karl Benz déposa le brevet de son Tricycle 1 et marqua le début de l’ère de l’automobile. Aujourd’hui pourtant, son nom est bien souvent passé sous silence dans la marque qu’il a créé, Mercedes-Benz, au profit du seul prénom féminin. Et contrairement à une croyance populaire, il ne s’agit pas de celui de sa fille. Alors, qui est cette Mercedes ?

A la fin du siècle dernier, la société de Karl Benz, Benz&Cie, dépose donc le brevet de ce qui est considéré comme la première automobile. Une création permise par l’invention de Gottlieb Daimler quelques années plus tôt, le moteur à explosion. Une innovation que son fils, Paul Daimler, continua de perfectionner avant de créer sa propre société de construction automobile, Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG).

A l’époque déjà, la compétition automobile naissante était une formidable occasion pour les jeunes marques de promouvoir leurs produits, vantant leurs performances et leur fiabilité. C’est ce que fit Emil Jellinek, concessionnaire DMG à Nice, en 1900. Il baptisa alors sa 35 PS retravaillée pour la course du nom de sa fille, Mercèdès. Le bolide affichait ce nom en toutes lettres sur sa calandre. Et il remporta un tel succès, tant en compétition qu’auprès du public, qu’il fut décidé que le nom de Mercedes deviendrait une marque commerciale et ornerait toutes les Daimler dès 1902.

En 1926, Benz & Cie et DMG décidèrent d’unir leurs forces et fusionnèrent dans une société commune. Et c’est la marque Mercedes, mieux connue du grand public que Daimler, qui fut conservée pour former la nouvelle entité, Mercedes-Benz. Voilà comment le prénom d’une fillette de 11 ans résonne toujours, 120 ans plus tard, comme un symbole de prestige automobile.