"Très proche de la série" de l’aveu même de Marcus Breitscwerdt, directeur de Mercedes-Benz Vans, ce concept EQT reprend les fondamentaux des ludospaces, à savoir beaucoup d’espace intérieur et une modularité hors pair. Avec en ligne de mire "les familles et ceux qui aiment les loisirs en extérieur". Le concept est ainsi doté de 7 places et trois sièges auto peuvent être installés côte-à-côte en rang 2. L’habitacle est baigné de lumière par un toit panoramique, et sous le plancher de coffre un espace permet de ranger un longboard électrique (ou tout ce que vous pourrez y caser…).

© Mercedes

Mercedes pur jus

Mercedes a retenu la leçon de l’échec du Citan (dans sa version civile en tout cas) que remplacera dès l’an prochain cet EQT de série. Ainsi, même s’il sera toujours construit à Maubeuge aux côtés du Renault Kangoo, il s’agira cette fois d’une « vraie » Mercedes. A bord ou à l’extérieur, il diffère largement de son cousin par une allure nettement plus soignée grâce aux chromes omniprésents, à l’habitacle inédit habillé de matériaux haut de gamme ou encore à son système multimédia MBUX. On trouve aussi l’ensemble phares-calandre d’un seul tenant et le bandeau lumineux sur toute la largeur à l’arrière, signatures des modèles électriques EQ.

© Mercedes

Electrique

Car oui, ce concept est bien entendu électrique, mais ses données n’ont pas encore été annoncées. Pour info, le nouveau Kangoo Electric embarque un moteur de 75 kW et une batterie de 44 kWh pour proposer 265 km d’autonomie. Reste à savoir si ces valeurs seront jugées suffisantes par le constructeur allemand.