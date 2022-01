Avec son aérodynamique particulièrement travaillée, le concept Vision EQXX entend lever définitivement la barrière psychologique de l’autonomie en assurant plus de 1.000 km par charge. Pour ce faire, le concept utilise un moteur d’une puissance bien plus raisonnable que les dernières EQS, d’environ 150 kW "seulement". Et le design très profilé permet de réduire la friction de l’air, et ainsi abaisser la consommation à 10 kWh/100 km. Il embarque en outre une batterie de nouvelle technologie, capable de stocker la même quantité d’énergie qu’actuellement (100 kWh environ), tout en prenant moitié moins d’espace et en réduisant le poids de quelque 30%. Avec sa tension de 900V, elle devrait par ailleurs autoriser des charges super-rapides afin de récupérer une grande partir de son autonomie en 15-20 minutes. Enfin, le toit solaire permet en outre d’apporter un petit supplément d’énergie, jusqu’à 25 km sur les longs trajets.

Tout cela n’est pour l’instant que conceptuel, mais devrait se retrouver en série à moyen termes sur les futurs modèles électriques de la marque.

