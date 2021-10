La nouvelle Mercedes SL est bien le fruit d’une collaboration entre la marque à l’étoile et son département sportif. Cela induit de nombreux changements pour la célèbre lignée, à commencer par ses dimensions et son positionnement. Si les lignes râblées ne le laissent pas transparaître, le nouveau modèle mesure tout de même 4,70 m de long, soit 15 de plus que l’AMG GT qu’elle va remplacer de facto !

© Mercedes

La SL renoue également avec son architecture 2+2 places, et s’en remet a une capote en toile classique qui pourra se manœuvrer en 15 secondes jusqu’à 50 km/h. L’habitacle est un écrin de technologie à lui tout seul, caractérisé par cet imposant écran central de 11,9 pouces à l’inclinaison réglable selon un angle de 12 à 32°, permettant de garantir une excellente lisibilité même en plein soleil. Il s’intègre dans un meuble de bord mêlant tradition, avec des aérateurs ronds cerclés de chrome chers à Mercedes, et ultra-modernité. La version la plus sportive dispose notamment d’un système de chronométrage et d’enregistrement des temps au tour sur circuit, avec reproduction du tour précédent en affichage virtuel dans le pare-brise tel un affichage « fantôme » bien connu des passionnés de jeux vidéo de course.

© Mercedes

Pour combler les attentes d’acheteurs aux profils divers, la SL voit sa motorisation V8 4 litres déclinée en deux propositions : 476 ch et 700 Nm pour la SL 55 4Matic+ ; 585 ch et 800 Nm pour la 63 4Matic+. Vous aurez également compris que l’une et l’autre sont exclusivement fournies avec la transmission intégrale « typée propulsion », assortie à la transmission automatique AMG Speedshift MCT 9G à 9 rapports.

© Mercedes

Au-delà de la puissance, c’est surtout dans son comportement et son caractère que cette SL promet d’être la plus aboutie de sa lignée. Mercedes l’a notamment dotée de l’AMG Active Ride Control qui contrecarre le roulis pour plus de stabilité, d’un différentiel électronique sur l’essieu arrière pour une efficacité maximale, et même de quatre roues directrices pour apporter plus d’agilité.

La nouvelle Mercedes SL arrivera chez nous en début d’année prochaine, à un tarif qui reste à officialiser.