Vous voyez un nouveau SUV dans la gamme Mercedes ? Exact, mais le GLB est bien plus que ça. C'est aussi un missile pointé sur Munich.

En effet, BMW et Mercedes se livrent une guerre sans merci. Par exemple, quand BMW a lancé son monospace Série 2 Active Tourer, la carrière du Mercedes Classe B a connu un sérieux ralentissement. Les parts de marché perdues, l'Etoile entend les récupérer avec ce nouveau SUV compact 7 places qui a l'avantage… de n'avoir aucun concurrent direct chez BMW.

Assertif

Ce sont justement les 7 places qui expliquent, en partie, le look carré du GLB, et donc son petit air de mini-Classe G. Il affiche par ailleurs une face avant assertive mais pas agressive, et assume pleinement son statut de SUV.

© Mercedes-Benz



Sur une longueur de 4,63m, le GLB surprend par son habitabilité. L'espace à l'arrière est au-dessus de la moyenne, tout comme le coffre de 560 litres en configuration 5 places. Et le plus surprenant est que les places 6 et 7 (option) sont elles aussi assez logeables, suffisamment pour des adultes. Ce qui ne surprend pas, c'est le poste de commande "à la Mercedes", donc très technologique et très qualitatif… dans sa partie haute. Dans la partie basse, les plastiques sont en effet moins nobles, et admettons, c'est un peu décevant.

© Mercedes-Benz



Mécaniques convaincantes

Le GLB peut recevoir des moteurs essence de 163 ou 224 ch (et même 306ch en version 35 AMG), et des diesels de 116, 150 ou 190ch. Notre essai met en évidence que même les motorisations de base offrent déjà des performances très satisfaisante, et que le GLB repose sur un excellent châssis, typé confort mais qui ne rechigne pas quand on le bouscule sur un parcours routier sinueux. Par ailleurs, il est disponible avec une transmission intégrale (à partir de diesel 150 et essence 224), qu'on peut enrichir d'un pack Offroad. Et sans pouvoir rivaliser avec un Land Rover Discovery Sport, le GLB affiche alors des capacités hors-pistes relativement élevées.

Le Mercedes GLB démarre à 38.115€.