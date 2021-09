Les dirigeants de la marque à l'étoile ont indiqué que le développement de nouvelles motorisations hybrides rechargeables ne se poursuivra plus. La gamme Mercedes ne comptera plus que des modèles 100% électriques à partir de 2030 pour ses marchés principaux et le constructeur a donc pris la décision de se concentrer exclusivement sur ceux-ci, au détriment des hybrides rechargeables.

La marque dispose pourtant d'un choix de motorisations hybrides rechargeables essence ou diesel parmi les plus larges du marché et vient de lever le voile sur la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance de 843 chevaux. Vont-ils être retirer rapidement du catalogue ? Non car cette annonce concerne uniquement le développement de nouveaux moteurs. Vraisemblablement, les motorisations actuelles continueront donc d'être commercialisées pendant les prochaines années et pourraient même encore être adaptées sur de nouveaux modèles.