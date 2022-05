Mercedes entend dédier 75% de ses investissements futurs à ses modèles les plus luxueux. Des modèles plus onéreux, pour lesquels les marges bénéficiaires sont plus importantes. L’objectif est de faire progresser les ventes du très haut de gamme (Classe S, GLS et AMG notamment) de 60% au cours des 5 prochaines années. Le constructeur compte ainsi atteindre une marge de 12% à 14% selon les conditions du marché.

Cette décision passera donc inévitablement par une réduction de l’offre de petits modèles frappés de l’étoile. Ainsi, la Classe A et ses dérivés (A Sedan, CLA, CLA Shooting Brake, GLA, GLB, Classe B) passeront de 7 à 4 modèles.

À l’inverse, le constructeur proposera encore plus de voitures exclusives via le lancement d’un nouveau programme "Série Mythos". "Ces voitures – produites en petit nombre – seront mises à la disposition exclusive des passionnés les plus fidèles et des collectionneurs de Mercedes-Benz. Chaque voiture de la série MYTHOS s’efforcera de gagner sa place sur le panthéon historique de la marque" détaille le constructeur.