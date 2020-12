Un cran plus grand que le ZS, le MG EHS est aussi plus moderne, et cela se remarque immédiatement. Le nouveau venu affiche des traits aux galbes plus musclés qui lui procurent une allure plus affirmée. La présentation intérieure et l’équipement affichent la même volonté de modernité, avec notamment la présence d’un tableau de bord entièrement numérique de 12,5 pouces. La sécurité est assurée par le MG Pilot qui regroupe les aides à la conduite telles que le freinage d’urgence automatique, la caméra à 360° et l’avertisseur de changement de voie. L’espace à bord est attendu assez généreux, avec un coffre de 448 litres notamment.

© MG

Sous le capot, on trouve donc un moteur essence 1.5l de 162 chevaux secondé d’une unité électrique de 122 chevaux. De quoi offrir une puissance totale combinée confortable : 258 chevaux, et un couple de 370 Nm. L’EHS promet ainsi des accélérations de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes.

La batterie de 16,6 kWh permet de couvrir 52 km en mode tout-électrique (WLTP) et pourra être rechargée en 4h30. En faisant bon usage de l’autonomie électrique, les rejets de CO2 s’établissent à 45 gr/km seulement.

MG annonce que sont EHS est disponible dès aujourd’hui en pré-commande, mais ses prix ne sont pas encore connus.